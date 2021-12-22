Düzce için zirai don uyarısı

23-24 Aralık tarihlerinde Düzce dahil bir çok şehirde ‘Çok Kuvvetli’ zirai don uyarısı yapıldı.

Ülke genelinde bir çok şehirde etkili olan kar yağışı beraberinde soğuk havaları da getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre önümüzde ki 3 gün bir çok şehirde zirai don olacak. Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yer yer çok kuvvetli zirai don beklenirken, Güney Doğu Anadolu ve Ege bölgelerinde Orta kuvvetli zirai don bekleniyor. İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Aydın, Muğla, Antalya, Bursa, Mersin, Adana, Hatay ve Yalova’nın kıyı kesimlerinde don riski ise bulunmuyor. Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Tokat, Sivas, Çorum, Çankırı, Ankara, Bolu, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Yozgat, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Siirt’te çok kuvvetli zirai don bekleniyor. Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak, Batman, Mardin, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Manisa, Balıkesir, Kırklareli ve Edirne’de orta kuvvetli zirai don bekleniyor.