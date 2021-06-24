Düzce için söylediler

Düzce Belediyesi tarafından 21 Haziran Dünya müzik günü nedeniyle, kentin 22 farklı noktasında söylenen "Keklik gibi kanadımı süzmedim" adlı türkü klipleştirildi. 22 profesyonel ve amatör müzisyenin ayrı ayrı okuduğu türkünün bir bölümüne Kültür Bakanlığı Devlet Halk Müziği Topluluğu sanatçısı Nazlı Öksüz de eşlik etti.

Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün 21 Haziran Dünya Müzik günü için hazırladığı klip sosyal medyada da ilgi gördü. Turizm ve tarihi açıdan büyük öneme sahip olan 22 ayrı noktada farklı meslek gruplarından 22 kişinin seslendirdiği "Keklik gibi kanadımı süzmedim" adlı esere Türkiye’nin yakından tanıdığı bir isim de eşlik etti. Kültür Bakanlığı Devlet Halk Müziği sanatçısı Nazlı Öksüz de türkünün bir bölümünü seslendirerek projeye destek oldu.

Şehir Merkezi, Bahçeşehir, Aydınpınar Şelalesi, Ceneviz Kalesi, Topuk Yaylası, Sarıkaya Mağarası, Darıyeri Bakacak Tepesi, Konuralp Antik Kent, Atlı Kapı, Gölyaka Kültür Park, Akçakoca Limanı, Toptepe, Melensu Park, Torkul Göleti, Saklı Kent Şelalesi, Hasanlar Barajı, Cumayeri Rafting alanı, Anıt Ağaç, Samandere Şelalesi, Efteni Gölü, Çamlıpınar Göleti ve Güzeldere Şelalesinde gerçekleştirildi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Düzce’nin kısa sürede büyük titizlik ile hazırlanan proje için emeği geçenlere teşekkür ederek; "Düzce’nin turizmini ve tarihini tanıtmak için yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu projelere bir yenisini daha ekledik. Arkadaşlarımız kısa süre içerisinde Düzce’nin 22 ayrı noktasında çekim yaparak güzel bir sanat eseri ortaya çıkardılar. Hem Düzce’nin tanıtımına katkı sağladılar, hem de 21 Haziran Dünya Müzik gününü kutlamış oldular. Hazırlanan klipte emek harcayan başta Devlet Sanatçımız Nazlı Öksüz olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür sosyal ve sanatsal faaliyetlerimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.