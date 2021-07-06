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Düzce heyetinden Soylu ve Pakdemirli’ye ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce heyeti Ankara’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ardından ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret etti.

DÜZCE 06.07.2021, 18:35
Düzce heyetinden Soylu ve Pakdemirli’ye ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce heyeti Ankara’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ardından ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret etti.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’den oluşan heyet Ankara’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiler. Heyet ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ardından ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Düzce’de yapılan yatırımlar ve projeler hakkında görüşmeler yapıldı.
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