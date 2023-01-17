Düzce hayallerini sahneye taşıdı

Türkiye genelinde düzenlenen Gençlik Merkezleri arası ‘’Hayallerini Sahneye Taşı‘’ Skeç yarışmasının ilk etabı olan Düzce birinciliği mücadelesini “BAL” kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’nün her yıl düzenlediği Kültür ve Sanat Yarışmaları, hayallerini sahneye taşı dahilinde gerçekleşen tiyatro yarışması Düzce’de de düzenlendi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen seçmelerde toplamda 4 grup il birincisi olabilmek için sahnede tüm hünerlerini sergilediler. Ünlü oyuncu Nurullah Çelebi, Oyuncu ve drama hocası Nuri Kaya, Araştırma görevlisi Hatice Şaşmaz jüri üyeliği yaptığı yarışmaya ailelerde ilgi gösterdi. Skeç yarışması sonrası Akçakoca Gençlik Merkezi Gönüllü Gençleri BAL ekibi, jüriden en yüksek oyu alarak il birincisi oldu.

Akçakoca Gençlik Merkezi Gönüllü Gençleri BAL ekibi, elde ettiği birincilikle Ordu’da düzenlenecek olan bölge seçmelerinde Düzce’yi temsil etme hakkı kazandı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Ordu’da Düzce’yi temsil edecek olan BAL ekibini tebrik ederek başarılar diledi.