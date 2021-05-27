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Düzce halkı logo için ankete çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin markalaşma adına başlatılan projelerin yeni bir halkası olan yeni logo tasarımını Düzcelilerin beğenisine sunan Düzce Belediyesi sosyal medya hesaplarından anket çalışması başlatıyor. Yeni logo ile ilgili anket çalışması 3 gün sürecek.

DÜZCE 27.05.2021, 13:40
Düzce halkı logo için ankete çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin markalaşma adına başlatılan projelerin yeni bir halkası olan yeni logo tasarımını Düzcelilerin beğenisine sunan Düzce Belediyesi sosyal medya hesaplarından anket çalışması başlatıyor. Yeni logo ile ilgili anket çalışması 3 gün sürecek.

Düzce Belediyesi, kurumsal kimlik oluşturmak, şehrin tanınırlığını artırmak ve tarihi dokusuyla bütünleşmiş yeni logo tasarımını Düzcelilerin beğenisine sunuyor. Geçtiğimiz hafta başında Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün lansman toplantısında açıkladığı yeni logo tasarımı salondakilerden olumlu not almıştı. Logonun kamuoyu tarafından kabul edilebilirliğini artırmak, halkın benimsemesi ve belediyeye kendi düşünceleriyle katkı sunmaları için anket çalışması hazırlayan ekipler, anket sonucuna göre meclisin de elini kuvvetlendirmiş olacak.

Markalaşmanın önünü açacak

Yeni logo ile Düzce’nin markalaşması için önemli bir adım attıklarını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “ Konuralp Gazi ilimizin en önemli değerlerinden biridir. Konuralp’te bulunan Antik Kent ve Tiyatromuzun da restorasyonunun ardından sadece ülkemizde değil dünyamızda da tarihiyle tanınmış bir kent olacağız. Bu çerçevede, markalaşma, daha anlaşılabilir ve sade bir tasarım ile Konuralp Bey figürünü yeni logoda kullandık. Ayrıca yine tarihimiz olan Selçuklu güneşini gücün simgesi amacıyla halka olarak düşündük. Bizim için en anlamlı dokunuşlardan biri ise 1881 tasarımı oldu. Bu tasarım ile hem belediyemizin kuruluşu, hem ilimizin plaka numarası hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum yılını esas aldık. Sade ve göz yormayan bir logo ile Düzcelilerin karşısına çıktık” ifadelerinde bulundu. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, https://twitter.com/duzcebld sosyal medya hesabı üzerinden yapılacak olan anketlerin sonucunda göre Belediye Meclisinin de karar vereceğini belirterek tüm Düzcelileri karar almada etkin görev almaya davet etti.
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