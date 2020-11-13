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Düzce güne sisle uyandı

DÜZCE'DE SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN SİS ETKİLİ OLDU. ŞEHİR MERKEZİNİ ETKİSİ ALTINA ALAN SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

DÜZCE 13.11.2020, 11:45
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Düzce güne sisle uyandı

Düzce’de sabah saatlerinde başlayan sis etkili oldu. Şehir merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Düzce’de sabah saatlerinde başlayan sis özellikle şehir merkezinde etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken yayalar ve araç sürücüleri ilerlemekte zorluk yaşadı. Trafik ekipleri ise sürücüleri görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uyararak, hız limitlerine uymaları, farlarını yakmaları konusunda uyarılarda bulundular.
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