Düzce, Giresun’un yardımına koştu
TÜRKİYE'Yİ DEHŞETE DÜŞÜREN GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİ SONRASI ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. 2019 YILINDA 7 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ SEL AFETİNDE ACI TECRÜBE YAŞAYAN DÜZCE’DEN EKİPLER BÖLGEYE GİDEREK, ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ
kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2019 yılında 7 kişinin hayatını kaybettiği sel afetinde acı tecrübe yaşayan Düzce’den ekipler bölgeye giderek, arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.
Giresun’da meydana gelen sel afeti Türkiye’yi derinden sarstı. 7 kişinin hayatını kaybettiği sel afetinde kayıp 9 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Ülkenin dört bir yanında ekipler kayıp vatandaşlar için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel afetinde acı bir tecrübe yaşayan Düzce, Giresunlu vatandaşların acısına ortak oldu.
Selde kaybolan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de bölgeye giderek arama kurtarma birimlerine destek oldular.
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