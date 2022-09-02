Düzce GETAT’da ülkemizi dünyaya açabilir

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin düzenlediği Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulamaları, Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamaları Eğitim Kursu ile GETAT alnındaki klinik araştırmalarında ve uygulamalarında dikkat edilmesi gerekenler hekimlere anlatıldı.

Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim programına; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, davetli konuklar ve hekimler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, düzenlenen eğitim kursunun 2. olduğunu ifade ederek, GETAT Etik Kurulu’nun içerisinde olmak için bu kursa katılarak başarılı sertifikasına sahip olunması gerektiğini söyledi. Eğitim kurslarının devamının geleceğini ifade eden Çalışkan, Düzce Üniversitesi’nin GETAT konusunda oldukça iyi olduğunu vurgulayarak, Eczacılık Fakültesi ile biraz daha ivme kazanacağının ve daha iyi yerlere geleceğinin altını çizdi.

Programın son açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulamaları, Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamaları Eğitim Kursu’nun faydalı olması temennisinde bulunarak, bu uygulamalara destek sağlayan Sağlık Bakanlığı’na, doktorlarımıza ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

“GETAT bilimsel tıbba yardımcı oluyor”

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra İzmir Bakırçay Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Hanefi Özbek, sunum yapmak için kürsüye davet edildi. GETAT konusunun çok kıymetli bir konu olduğunu vurgulayarak, GETAT’ın bilimsel tıbbın eksik kaldığı noktalarda destek verdiğini söyledi. Bu desteğin, GETAT’ın her konuda çözüm sağlayacağı şeklinde anlaşılmamasını isteyen Özbek, bilimsel tabanda kanıta dayalı çalışmaların altını çizdi. Sağlık Bakanlığı’nın çıkardığı yönetmenlikle GETAT uygulamalarının bilimsel çalışmalara uygun olabilmesi adına, etik kurullarının kurulduğunu ifade eden Prof. Dr. Hanefi Özbek, dünyada GETAT alanında etik kurulu mevzuatı olan tek ülke Türkiye olduğunu dile getirdi.

Düzce’nin GETAT alanında ülkemizde ilk sırada geldiğini söyleyen Prof. Dr. Özbek, yapacağı çalışmalarla ülkemizi dünyaya açabileceğini vurguladı. Katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür eden İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanefi Özbek, “GETAT Uygulamaları, Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamaları Eğitim Kursu” sunumunu gerçekleştirdi.

Düzenlenen bilgilendirme sunumunun ardından gerçekleştirilen sınavda başarılı olan hekimlerimize, GETAT alanında yapılacak klinik araştırmalarında ve uygulamalarında yer alabilmeleri için sertifika verildi.