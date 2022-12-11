Düzce fuara bambaşka bir hava kattı

DÜZCE(İHA) – Travel Turkey İzmir Fuarı’nda Düzce Belediyesi kenti milyonlara tanıttı ve fuara bambaşka bir hava kattı. Fuarda Düzce’nin tarihini, kültürünü ve gastronomisi tanıtıldı.

Uluslararası Turizm, Ticaret Fuar ve Kongresi’nde Düzce Belediyesi Düzce’yi Türkiye’den ve dünyadan gelen milyonlarca ziyaretçi tanıttı. Düzce’nin yöresel ürünlerinin yer aldığı stant ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Standa gelen misafirlerle yakında ilgilenin Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Rafting yapmak için, Mağara görmek için Düzce’ye gelin. Düzce’nin çok ciddi bir tarih potansiyeli de var. Antik kentimizde kazı çalışmalarımızı yüzde 70 oranında sonuçlandırdık. Kazılarda son olarak ciddi bir mozaik bölgesine ulaştık” dedi.

Stantta, Düzce Tarım Akademisi bünyesinde kadınlar tarafından üretilen aromatik tıbbi bitkilerden oluşan ürünler yer alırken ziyaretçiler hem tadım yaptı hem de ürün standından ürün satın aldı.

10 Aralıkta sona eren fuarda Düzce’nin tarihini, kültürünü ve gastronomisi tanıtıldı.