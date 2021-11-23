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Düzce eski sanayide büyük dönüşüm

Düzce’nin kronik sorunlardan biri olan Eski Sanayi Sitesi, Kentsel Dönüşümle birlikte modern bir hale bürünecek. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eski sanayi sitesinin yeni yerine taşınması ve mevcut alana yapılacak olan projenin detaylarını tanıtım toplantısı ile tanıtacak.

DÜZCE 23.11.2021, 15:56
Düzce eski sanayide büyük dönüşüm

Düzce’nin kronik sorunlardan biri olan Eski Sanayi Sitesi, Kentsel Dönüşümle birlikte modern bir hale bürünecek. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eski sanayi sitesinin yeni yerine taşınması ve mevcut alana yapılacak olan projenin detaylarını tanıtım toplantısı ile tanıtacak.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü yönetimindeki Düzce Belediyesi, eski sanayi sitesinin taşınması ve kentsel dönüşümle birlikte mevcut yerinin cazibe merkezi haline getirilmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Düzce Belediyesi arasında imzalanan protokol ile birlikte projelendirme çalışmalarının ardından, Beslanbey Mahallesi’ne yapılması planlanan Modern Sanayi Sitesinin 266 dükkan inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 4 Ekim tarihinde ihale gerçekleştirilmişti.

Cazibe merkezi haline getirilecek

Eski sanayi çarşısının taşınma süreci ilgili konuşan Başkan Özlü; “Şehrimiz değişim ve dönüşüm yaşamaya devam ediyor. Uzun yıllardır çözülemeyen bir sorunu daha çözüyoruz. Eski Sanayi Sitesini bölgeden taşıyarak, mevcut alanı Kentsel Dönüşüm ile birlikte modernize ederek geleceğin cazibe merkezi haline getireceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. 24 Kasım 2021 (Çarşamba) günü düzenleyeceğimiz tanıtımı ile projemizin detaylarını paylaşacağız” dedi.

Modern bir sanayi sitesinde hizmet verecek

Tanıtım, Kültür Merkezinde saat 14.30’da yapılacağını hatırlatan Başkan Özlü, “Kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi, Uzlaşma Ofisimizi bu yılın Haziran ayında faaliyete geçirmiştik. Burada 482 hak sahibi ve 262 dükkanın mülk sahibi ile uzmanlardan oluşturulan ekip arasında görüşmeler sürüyor. Kent merkezinde kötü ve çirkin görüntüyü ortadan kaldırırken, burada bulunan esnaflarımızın da daha modern bir sanayi sitesinde hizmet vermelerini sağlayacağız. Tüm paydaşlarımızı tanıtım programımıza davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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