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Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan emekliliğe ayrıldı
4 YILDIR DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNİ YÜRÜTEN 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ MEHMET ALİ AKKAPLAN, YAŞ HADDİNDEN DOLAYI EMEKLİLİĞE AYRILDI. DÜZCE’DE Kİ GÖREVİNİN SON GÜNÜNDE İL PROTOKOLÜ İLE BULUŞAN AKKAPLAN’A TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ.
DÜZCE 12.05.2023, 17:34
DÜZCE (İHA) – Düzce Emniyet Müdürlüğü görevini 4 yıldır yürüten 1. sınıf emniyet müdürü Mehmet Ali Akkaplan, yaş haddinden dolayı emekliliğe ayrıldı. Düzce’deki görevinin son gününde il protokolü ile buluşan Akkaplan’a teşekkür plaketi verildi.
Düzce Emniyet Müdürlüğü görevine 2019 yılında Batman’dan atanan 1. sınıf emniyet müdürü Mehmet Ali Akkaplan yaş haddinden dolayı emekliliğe ayrıldı. 4 yıl boyunca Düzce’de uyuşturucu ile mücadele ve asayiş olaylarının önüne geçilmesi için önemli çalışmalarda bulunan Akkaplan için veda programı düzenlendi. Düzce Valisi Cevdet Atay ve il protokol üyelerinin katıldığı programda Düzce için özveri ile çalışan Mehmet Ali Akkaplan’a teşekkür plaketi verildi.