Düzce "e-ticaret" etkinliğinde buluşuyor

Düzce’de 14 Eylül’de e-ticaret yapan veya e-ticarete başlamayı düşünenler için ‘Düzce E-Ticaret Buluşması‘ etkinliği düzenlenecek.

MÜSİAD Düzce Şubesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu ve Serbay Akademi öncülüğünde 14 Eylül’de saat 14.00’da e-ticaret yapan veya e-ticarete başlamayı düşünenler için ‘Düzce E-Ticaret Buluşması‘ etkinliği düzenleyecek.

Eğitimde yöneticiler; ’e-ticarete nasıl başlanır, e-ticaret nasıl yapılır, e-ticarette ne satılır, ürünler hangi pazaryerlerinde satılır, kargo - entegrasyon ve ödeme süreçleri nelerdir, ürünler nasıl pazarlanır, marka olarak e-ticarette nasıl fark yaratılır, nasıl bir marka başarısı hikâyesi yazılır’ gibi birçok konuda katılımcıları bilgilendirecekler.

MÜSİAD Düzce Şubesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan e-ticaret etkinliğinde, Serbay Interactive Ajans Başkanı Görkem Özdemir, girişimcilerin e-ticarete adım atma süreçlerinde karşılaşabilecekleri zorlukları, gidilecek yol haritasını ve e-ticarette plan ve bütçe yönetimi ve gibi konuları ele alarak katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

Katılımın ücretsiz olduğu eğitimde sınırlı kontenjan olduğu ve eğitimin sonunda sertifika verileceği belirtilirken, e-ticaretle bağı olan ve e-ticarete başlamak isteyen herkesi eğitime davet edildi.