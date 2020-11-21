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Düzce D-100’de peyzaj düzenlemesi sürüyor

100 karayolunda peyzaj düzenleme çalışmalarına hız verdi.

DÜZCE 21.11.2020, 09:40
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Düzce D-100’de peyzaj düzenlemesi sürüyor
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100 karayolunda peyzaj düzenleme çalışmalarına hız verdi.

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’na komşu olan Kaynaşlı’da ilçeyi ortadan ikiye ayıran D-100 karayolunda ilçe belediyesi tarafından peyzaj düzenleme çalışmaları devam ediyor. Daha önce kavşak üzerinde yapılan çalışmalar büyük beğeni toplamasının ardından diğer bölgelerde de çalışmaların yapılmasına başlanmıştı. Yeşillendirme çalışmaları kapsamında refüjlerde ağaç dikimlerine başladı. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin konu ile ilgili işçileri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alırken, personele de kolaylıklar diledi.
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