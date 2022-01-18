Düzce çiftçisinin yol haritası olacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi tarafından “Düzce ili Toprak Haritası” ve “Düzce ili Tıbbi Bitki Haritası” hazırlanarak ilk kopyası Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından, Vali Cevdet Atay’a sunuldu.

“Düzce’ye Değer” kitabı ile tarihe not düşen Düzce Üniversitesi, Düzce için değer üretmeye aynı azim ve istekle devam ediyor. Gerek akademik alanda gerekse de bölgesel kalkınma programı kapsamında birçok başarıya ve ilke imza atan Düzce Üniversitesi şimdi de, “Düzce İli Toprak Haritası” ve “Düzce İli Tıbbi Bitki Haritası” hazırlayarak, tüm paydaşların kullanımına sundu. Hazırlanan haritaların ilk kopyası, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından, Düzce Valisi Cevdet Atay’a makamında sunuldu.

10 yılda 30 binin üzerinde toprak analizi

Düzce ili Toprak Haritası, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin (DÜBİT), 2012 yılından bu yana Düzce’nin çok farklı yerlerinden alınmış 30 binin üzerinde toprak numunesinin bilimsel analizlerine dayalı olarak hazırlandı. Toprak analizlerinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyonuna sahip olan DÜBİT, akreditasyon prosedürleri çerçevesinde bilimsel yöntemlerle 10 yıldır yaptığı toprak analizlerinin sonuçlarını Düzce çiftçisinin, araştırmacıların ve kamu otoritelerinin kullanabileceği formda görselleştirdi. Uzun yılların emeğini bedelsiz olarak hizmete sunan Düzce Üniversitesi, şehri için yeni bir değer daha üretti. Düzce İli Toprak Haritası, tüm çiftçilere ürün seçimi ve gübreleme konusunda uzun yılların emeğine dayalı eşsiz bir bilgi kaynağı sunarken, kamu otoritelerine tarım politikalarının geliştirilmesinde, araştırmacılara ise araştırma tasarımında yol gösterecek nitelikleri barındırıyor.

Düzce ili Tıbbi Bitki Haritası da bedelsiz olarak hizmete sunuldu

Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması programı kapsamında Çevre ve Sağlık alanlarında “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite” ilan edilen Düzce Üniversitesi, hem bölgesel hem de ulusal alanda önemli çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda hazırlanan Düzce İli Tıbbi Bitki Haritası ise, Düzce Üniversitesi’nin sağlık alanında ihtisaslaşma konusu olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın önemli bir boyutunu temsil eden Tıbbi ve Aromatik Bitkiler üzerine, Üniversitenin Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün 2016 yılından beri şehrimizde yürüttüğü faaliyetlerin nitelikli bir görselleştirmesini barındırıyor. Bölge çiftçisi ile beraber yürütülen 100’ün üzerinde deneme ekiminin sonuçlarını içeren Düzce İli Tıbbi Bitki Haritası, Düzce Üniversitesi personelinin 6 yıldır sahada yürüttüğü bilimsel faaliyetlerin sonuçlarını, yine bilimsel yöntemlerle Düzce’deki tıbbi bitki yetiştiricilerinin, araştırmacıların ve kamu otoritelerinin istifadesine sunuyor.

Düzce coğrafyası tıbbi bitki yetiştirmek için uygun

Deneme ekimlerinin sonuçları hem ilçelere göre boyutlandırılmış, hem de Düzce’de deneme ekimleri tamamlanan 16 farklı tıbbi bitki için, çiftçilere temel düzeyde bilgi sunuldu. Haritada bilgileri paylaşılan tüm tıbbi bitkilerin, Düzce’nin tüm ilçelerinde deneme ekimlerinde başarı ile yetiştirilmiş olması umut verici bir sonuç olarak değerlendirildi. Alınan bu sonuçlar doğrultusunda Düzce coğrafyası, tıbbi bitki yetiştiriciliği açısından başarılı sonuçlara olanak sağladığı kanıtlandı.

Haritaların takdimi sırasında Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi’nin Düzce için değer üretmeye devam edeceğini vurgularken, Vali Cevdet Atay ise; Düzce İli Toprak Haritası ve Düzce ili Tıbbi Bitki Haritası’nın hazırlanmasındaki emekleri için Düzce Üniversitesi akademisyenlerini ve Rektör Prof. Dr. Çakar’ı tebrik etti.