Düzce çevre düzeni planı çalıştayı başladı

Düzce İli Çevre Düzeni Planı Çalıştayında konuşan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Sürekli büyüyüp gelişen şehrimizin önümüzdeki 30 yılını birlikte oluşturacağız“ dedi.

Düzce ili Çevre Düzeni Planı Çalıştayı, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde gerçekleşti. Toplantıya ilçe ve belde başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birim yöneticileri katılım sağladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, katılımcılara yönelik çalıştayda yaptığı konuşmada Çevre Düzeni Planının Düzce için önemine işaret ederek, “Düzce’yi 2053’e hazırlamak için çalışıyoruz. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Tüm paydaşlarımızın oluşturulacak gruplarımıza katılımlarını ve katkılarını bekliyoruz. Bu yılın sonuna kadar Çevre Düzceni planını tamamlamış olacağız. Tarih, Turizm, Sanayi, Eğitim, Ekonomi, Tarım, Çevre ve sizlerin belirleyeceği daha birçok konuda önümüzdeki 30 yılın Düzce’sini birlikte oluşturacağız. Sizlerden ricam hepinizin plana katkı sağlaması yönündedir” dedi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yılmaz ise Çevre Düzeni Planına neden ihtiyaç olduğu, yapılacak çalışmanın Düzce için önemine yönelik kısa bir sunum gerçekleştirirken, katılımcılar ise tek tek görüşlerini ve hedeflerini paylaştı.

Çalışma gruplarının belirlenmesi ile sona eren ilk gün çalıştayı, ikinci gün gerçekleştirilecek olan grupların sektörel çalışmaları ve bu çalışmaların çıktılarının sunulmasının ardından yapılacak değerlendirme ile sona erecek.