Düzce, büyükşehirleri geride bıraktı

DÜZCE (İHA) – Nüfus yoğunluğu en yüksek olan şehirler sıralamasına birçok büyükşehri geride bırakan Düzce, listede 15. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi verilerini açıkladı. Ülkenin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 olarak açıklanırken, Düzce nüfusu ise 400 bin 976 olarak belirlendi. Nüfus yoğunluğu en yüksek olan şehirlerde bu verilere göre belli oldu. Buna göre nüfus yoğunluğu en yüksek olan şehir İstanbul olurken, ikinci sırada Kocaeli yer aldı. Üçüncü sırayı İzmir, dördüncü sırayı Yalova, beşinci sırayı ise Gaziantep aldı. Düzce ise nüfus yoğunluğu en çok olan 15. şehir olarak açıklanarak birçok büyükşehri geri de bıraktı.