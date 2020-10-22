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Düzce BİLSEM’in projeleri finale kaldı

TUBİTAK TARAFINDAN HER YIL DÜZENLENEN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ PROJE YARIŞMASINA DÜZCE’DEN 80 BAŞVURU YAPILDI. YAPILAN PROJELERİN 12’Sİ BÖLGE FİNALLERİNE DAVET EDİLMESİNE RAĞMEN SONA 4 PROJE KALDI VE FİNALLERE ÇAĞRILDI.

DÜZCE 22.10.2020, 10:02
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Düzce BİLSEM’in projeleri finale kaldı

DÜZCE (İHA) – TUBİTAK tarafından her yıl düzenlenen ortaokul öğrencileri proje yarışmasına Düzce’den 80 başvuru yapıldı. Yapılan projelerin 12’si bölge finallerine davet edilmesine rağmen sona 4 proje kaldı ve finallere çağrıldı.

TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen ortaokul öğrencileri proje yarışmasına Düzce’den 80 başvurusu yapıldı. İstanbul Asya Finallerine Düzce Bilim ve Sanat Merkezi, Mehmet Akif İnan Hafız İmam Hatip Ortaokulu, Mehmed Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu ve Mustafa Kemal Ortaokulu’ndan 12 proje davet edildi. Salgın hastalık sebebi ile uzaktan yapılan değerlendirmeler sonucunda Düzce Bilim ve Sanat Merkezi dört derece elde etti.

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Hasan Şahin danışmanlığında Uygar Yağız Kendirci Matematik alanında ’ Modüler Ev Projesi’, Çağla Şirin ve Miraç Kutay Topal ’Çemberin Kodu Projesi’ ile İstanbul bölge birincisi olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. İrem Gülce Yazgan’ın Matematik alanında ’Hiperbolik Çokgenlerden Daire ve Küreye’ projesi, Coğrafya alanında Teoman Seren’in ’Hepimizin Ülkesi’ projesi bölge ikinciliğini elde ederek Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

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