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Düzce BİLSEM’den Türkiye birinciliği

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi tarafından Türkiye genelinde yapılan ‘Arı varsa hayat var’ temalı yarışmanın birincisi Düzce BİLSEM’den çıktı.

DÜZCE 25.05.2021, 10:25
Düzce BİLSEM’den Türkiye birinciliği

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi tarafından Türkiye genelinde yapılan ‘Arı varsa hayat var’ temalı yarışmanın birincisi Düzce BİLSEM’den çıktı.

Düzce BİLSEM öğrencilerinden Ebrar Güreşir, Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Arı Varsa Hayat Var’ temalı, Türkiye geneli resim yarışmasına katıldı. 81 ilden bin eserin katıldığı yarışmada Türkiye birincisi Düzce’den çıktı. Düzce BİLSEM öğrencisi Ebrar Güreşir’in arılarla ilgili yaptığı resim jüri tarafından beğenildi. Online olarak düzenlenen ödül törenine, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’da katıldı. Danışman öğretmen Cevher Gözmen Çetin’in tavsiyelerine uyarak başarı sağlayan Ebrar Güreşir Düzce BİLSEM tarafından da ödüllendirildi.
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