Düzce BELKA A.Ş kalitesini ispatladı

Düzce Belediyesi’nin personel ihtiyacını karşılamak üzere faaliyetini sürdüren İnsan Kaynakları İhtisas Şirketi Düzce BELKA A.Ş ISO 9001:2015 belgesini almaya hak kazandı.

Kalite Yönetim sistemi hazırlık sürecini Mart 2021’de başlatan ve denetim sürecini 25 Şubat 2022 tarihinde başarıyla tamamlayan Düzce BELKA A.Ş, merkezi Almanya’da bulunan ve uluslararası geçerliliği olan sertifikasyon kuruluşu olan TUV Thuringen tarafından ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası ile belgelendirildi.

Kalite Sertifikası, Düzce Belediyesi Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye Mutfak Sanatları Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen törende takdim edildi. Tören, belgelendirme şirketi Genel Müdürü Metin Duran, Digisecure Danışmanlık firması yetkilileri Kamil Yıldız ve Şebnem Kayıkçı ve Düzce BELKA A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Sinan İnan, Genel Müdür Yardımcısı Necla Erdoğan ile idari kadrosunun katılımıyla gerçekleşti.

"Şehrimizi bir üst kalite seviyesine çıkarmaya kararlıyız"

Belge teslim töreninde konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’yi belediyecilik hizmetlerinde bir üst kalite seviyesine çıkarmakta kararlı olduklarını söyleyerek; "Bu Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları Şirketinin almış olduğu kalite belgesidir. Arkadaşlarımız yaklaşık bir yıldır çalışıyorlar. Bugün İSO 9001 belgesini almaya hak kazandılar. Düzce’de her alanda şehri bir üst kalite seviyesine çıkarmakta kararlıyız. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cadde ve Sokaklara döşediğimiz doğal taşlardan tutun, belediyemizdeki insan kaynaklarına, yine belediyemizin beyaz masa faaliyetlerine kadar her alanda yaptığımız her işin daha iyisini yapmaya kararlıyız. Bu belge Düzce Belediyesi insan kaynakları şirketimize ve Düzce Belediyemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerinde bulundu.

"Bu belge bizim için önemli bir başlangıç"

Törende Düzce BELKA A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Necla Erdoğan ise; “Her şeyin çok hızlı değiştiği bir dünyada profesyonel ve çevik yönetim anlayışıyla faaliyetlerimizi yürütmek ana stratejimiz oldu. Bu amaçla kurduğumuz kalite yönetim sistemimiz ve sonucunda aldığımız ISO 9001:2015 belgesi bizim için bir sonuç değil mükemmelleşme yolculuğumuz için önemli bir başlangıçtır. Kalite yönetim sistemi yaşayan bir süreçtir, biz de hizmetimizi standart hale gelmesi ve her yıl standardımızı daha iyiye taşımak için gereken çalışmaları belirledik. Bu hedefleri sırasıyla gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Kalitenin yükseldiği kurumlarda çalışanların gelişeceğine, çalışan bağlılığının, kurum performansının ve verimliliğin yükseleceğine inanıyoruz” dedi.