Düzce Belediyesi’nin eğitim atağı sürüyor

Düzce Belediyesi, öğrencilerin daha modern yapılar içinde eğitim alması için yeni okulların yapımını destekliyor. Azmimilli İlkokulu’nun temelini attıktan sonra hızla devam eden inşaatta 3’üncü kata gelindi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün en çok önem verdiği alanlardan biri olan eğitimin kalitesinin artırılması ve eğitimde fiziki şartların geliştirilmesine yönelik çalışmalarından biri olan 24 derslikli Azmimilli İlkokulu’nun inşaatı hızla devam ediyor. Bir yandan Kasım Aktaş Ortaokulunda hummalı çalışma devam ederken eş zamanlı olarak Azmimilli İlkokulunun inşaatı yükselmeye devam ediyor. 2021 Kasım ayında Düzce Belediyesi tarafından temeli atılan okulun inşaatını hızla sürdüren ekipler, kısa süre içinde 3’üncü kata çıktı.

Okul inşaatının tamamlanması ile birlikte şehir merkezinde okullardaki ikili sistemin de sona erdirilmesi hedefleniyor.