Düzce Belediyesi’nin bütçesi 450 milyon lira

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi kasım ayı meclis toplantısında 2022 yılı bütçesi 450 milyon lira olarak belirlendi.

Düzce Belediye meclisi, Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında toplandı. İki gündem maddesiyle başlayan kasım ayı üçüncü birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen 2022 yılı belediye bütçesi ve 2022 yılı gelir-ücret tarifesi meclise sunuldu. Bütçe, 450 milyon lira olarak onaylandı. 2022 yılı bütçe görüşmelerinde yurtiçinde meydana gelebilecek deprem, sel, yangın gibi afet ve olağanüstü hallerde, ayni ve nakdi yardımda bulunulması amacıyla 1 milyon lira kullanması için yetki de verildi.

Bütçe uygulamasına 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle başlanacak.