Düzce Belediyesi’nden yoğun kar yağışı uyarısı

DÜZCE(İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin verilerine göre, Düzce’de bugün itibariyle başlayıp hafta sonu etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Düzce ve bölgesinde kar yağışının bugün itibariyle başlayıp hafta sonu etkisini artırması bekleniyor. Yoğun kar yağışı ile birlikte buzlanma ve yer yer don olaylarına karşı uyarıda bulunan Düzce Belediyesi, acil ihtiyaçlarda vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri hususuna dikkat çekti. Düzce Belediyesi, beklenen kar yağışı sebebiyle alınması gereken tedbirleri şu şekilde sıraladı:

"Akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayacak olan kar yağışına bağlı olarak meydana gelebilecek, don ve buzlanmanın yanı sıra ani sıcaklık düşüşü nedeni ile vatandaşlarımızın, günlük yaşantısının olumsuz yönde etkilememesi için kar yağışı, don ve buzlanmanın etkili olduğu gün ve saatlerde zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları gerekmektedir. Özel araçlarıyla yola çıkan vatandaşlarımızın mutlaka kar lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları ve herhangi bir zarar görmemeleri için kapalı otoparkları kullanmaları ve yol güzergahları üzerine park etmemeleri gerekmektedir"

"Enerji kesintilerine dikkat"

Düzce Belediyesi tarafından yapılan uyarı açıklamasında, muhtemel elektrik ve su kesintilerine karşı da uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, "Elektrik kesintisi ve buna bağlı olarak oluşacak su kesintisi, ısınma ve aydınlatma gibi günlük ihtiyaçların karşılanması hususunda tedbirli ve dikkatli olmaları, elektrik enerjisinin sağlıklı verilemediği hallerde oluşabilecek düzensiz voltaj durumlarında, elektrikli ev aletlerini kontrollü bir şekilde kullanmaları, yaşlı, çocuk, hamile bayanlar ile kalp ve akciğer hastalığı olanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları önemle rica olunur” ifadeleri kullanıldı.