Düzce Belediyesi’nden tam kapanma mesaisi

Tam kapanmayı fırsata çeviren Düzce Belediyesi, çalışmalarını 24 saat esasına göre yürütüyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü gece ve gündüz yaptığı ziyaretler ile yalnız bırakmıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün, “kapanmayı fırsata çevireceğiz” açıklamasının ardından 29 Nisan tarihinde sahaya inen ekipler 24 saat esasına göre çalışıyor. Zamanla yarışan ekipler, İstanbul Caddesi başta olmak üzere birçok noktada sabahın ilk ışıklarına kadar mesai yapıyor. Ekipler tam kapanma döneminde rutin Belediye hizmetlerinin yanı sıra saha çalışmalarına ağırlık verirken Başkan Özlü de ekipleri yalnız bırakmıyor. Kent estetiği projesinin başlaması ile birlikte ekipler ile birlikte sahaya inen başkan Özlü çalışmaları yakından takip ediyor. Gündüz projenin uygulama noktalarını ziyaret eden Başkan Özlü, gece de üretim şantiyesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceliyor.

“Zamanla yarışıyoruz”

Tam kapanma döneminde zamanı verimli kullandıklarını ifade eden Başkan Özlü; “ Düzce için titizlikle hazırladığımız projelerin uygulama aşamasında da hassas davranıyoruz. Kent estetiği projesi başta olmak üzere diğer birim çalışanı personelimiz tam kapanma dönemini fırsata çevirdiler. Tüm ekiplerimiz Düzce’nin dönüşüm projeleri için gayretle çalışıyor” ifadelerinde bulundu.

Düzce Belediye şantiyesi 7/24 çalışıyor

Düzce’nin cazibe merkezi haline gelecek Kent Estetiği projesinin çalışmalarını başından bu yana yakından takip eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, gece ekibinde olan personelin çalışmalarını da inceledi. Belediye şantiyesindeki personel ve Beltaş yönetimiyle bir araya gelen Özlü, “ Arkadaşlarımız 7/24 işlerinin başında ve çalışmalarımızın alt yapı malzemelerini hazır hale getiriyorlar. Tam Kapanmayı avantaja dönüştüreceğiz demiştik. Tüm ekiplerimiz mesai mefhumu göstermeksizin çalışıyorlar. Biz de onları yalnız bırakmıyoruz. Projelerimizi hayata geçirdiğimizde Düzce bambaşka bir kent haline dönüşecek. Bu süreçte gece gündüz demeden çalışan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Özlü, belediye şantiyesinde personelle birlikte sahur da yaparak personele çalışmalarında başarılar diledi.