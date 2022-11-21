Düzce Belediyesinden öğretmenler günü matinesi

Düzce Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görev yapan kadın öğretmen ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kadın çalışanlarını düzenleyeceği Kadınlar Matinesinde buluşturuyor.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nden kadın öğretmenlere ve Milli Eğitim Müdürlüğü kadın personellerine 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde ‘Kadınlar Matinesi’ jesti geldi. 29 Kasım Salı günü Taçmahall Kuşçuoğlu Düğün Salonunda gerçekleştirilecek olan programda Seda Tripkolik sahne alacak.

Düzce’deki çeşitli okullarda görev yapan kadın öğretmenler ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kadın personellerine özel gerçekleştirilecek olan etkinlik saat 19.30 da başlayacak.