Düzce Belediyesi’nden kardeş şehir mesaisi

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinden sorumlu olacak olan Düzce Belediyesi bu çerçevede ilçenin öncelikli ihtiyaçları karşılamak için yoğun mesaisini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi, deprem afetiyle sarsılan Kahramanmaraş’ın yeniden imarı noktasında Türkoğlu ilçesi ile kardeş şehir oldu. Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bu çerçevede öz kaynaklarıyla üreterek afet bölgelerine gönderdiği lavabo, tuvalet soba gibi ihtiyaç malzemelerini öncelikli olarak Türkoğlu ilçesinin yaralarını sarmak için üretecek.

Düzce Belediyesi, Başkan Dr. Faruk Özlü koordinesinde depremin yaşandığı 6 Şubat tarihinden itibaren gerek arama kurtarma noktasında gösterdiği gayretleri gerekse de afetin sarstığı 10 il geneline gönderdiği yaklaşık 65 tır yardım malzemesinin yanı sıra en çok ihtiyaç duyulan onlarca tuvalet, duş, bebek bakım ve dış mekan sobalarını imal ederek deprem bölgelerine sevk etti.

Akabinde, Faruk Özlü’nün de Kahramanmaraş başta olmak üzere depremin yıkıma yol açtığı illerde gerçekleştirdiği ziyaret ve inceleme çalışmaları ile afet bölgelerinin yeniden imarı noktasında atılacak adımlar masaya yatırıldı. Maraş’ın Türkoğlu ilçesinin Düzce’nin kardeş şehri olarak ilan edilmesiyle kentin ayağa kaldırılması için Düzce’de hazırlıklar başladı.

Özlü’nün talimatıyla harekete geçen Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Türkoğlu ilçesinin acil ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik, kurulan çadır kent bölgeleri başta olmak üzere ilçe genelinde kullanılmak üzere tuvalet, duş ve soba imalatını hızlandırdı.