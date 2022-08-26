Düzce Belediyesinden hizmet içi eğitim
Düzce Belediyesinde hizmet içi eğitimleri dahilinde personele ‘Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Eğitimi’ verildi.
Düzce Belediyesinde hizmet içi eğitimleri dahilinde personele ‘Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Eğitimi’ verildi.
Düzce Belediyesi İç Denetçi Hakan Yasin Özdemir, güvenlik risklerinin azaltılması ve kamu düzeni ile veri güvenliğinin sağlanması amacıyla Belediye Personeline ‘Bilgi ve İletişim Güvenliği’ eğitimi verdi. Meclis salonunda gerçekleştirilen eğitimde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının hazırlamış olduğu Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi dikkate alınarak rehberde belirlenen varlık grupları ve kurumsal yükümlülükler hakkında bilgilendirme yapıldı.
Rehber Uyum Eylem Planı doğrultusunda yapılacak çalışmaların Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Bilgi İşlem Şefliği ile müdürlükler arasındaki koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi planlandı. Bilgi ve İletişim Güvenliği konusunda yapılan eğitimlere devam edileceği de belirtildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
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|6
|7. Giresunspor
|3
|6
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|6
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|6
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|3
|5
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|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
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|1
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|3
|1
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|2
|0
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|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
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|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0