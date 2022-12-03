Düzce Belediyesinden engelsiz gezi

Düzce Belediyesinin organizasyonuyla "Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri işitme ve görme engelli bireyler için Konya’ya kültür gezisi düzenlendi.

Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını sağlamak ve engelsiz bir kent oluşturma hedefi ile çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi özel gereksinimli bireylere yönelik kültür gezisi düzenledi. Konya Belediyesi ile iş birliği ile düzenlenen programa Azmimilli Yeni Camii Kur’an Kursunda eğitim gören 21 özel gereksinimli birey ve eğitimci, Konya’nın tarihi, turistik ve dini mekanlarını keşfetme imkanı yakaladı.

Özel gereksinimli bireyler rehber eşliğinde, Sille Köyü - Aya Eleni Kilisesi, Kelebekler Bahçesi, Ecdat Parkı, Ateşbaz-ı Veli Türbesi, Panorama Konya Müzesi, Ali Gav KOMEK Kursu ve Mevlana Müzesini ziyaret ederek unutamayacakları bir gün geçirdi.