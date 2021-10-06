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Düzce Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesinden yapılan uyarıda Düzce Belediyesinin hiçbir sosyal platformda iş ilanının bulunmadığını söyledi.

DÜZCE 06.10.2021, 10:20
Düzce Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesinden yapılan uyarıda Düzce Belediyesinin hiçbir sosyal platformda iş ilanının bulunmadığını söyledi.

Düzce Belediyesinden yapılan uyarıda “Son günlerde sözde iş ilanları ile kurumumuz adına vatandaşlardan para talep edildiği tespit edilmiştir. Düzce Belediyesi’nin herhangi bir sebeple vatandaşlardan para ve benzeri taleplerin söz konusu olmayacağı gibi, bahsi geçen sözde ilanlar da gerçek dışıdır. Düzce Belediyesi olarak hiçbir sosyal platformda iş ilanımız bulunmamaktadır.

Belediye olarak sadece İŞKUR ile ortaklaşa yürüttüğümüz İş Kulübü üzerinden vatandaşlarımıza iş olanakları hakkında bilgilendirmeler yapmaktayız. Vatandaşlarımızı, insanların duygularını sömüren dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarıyor ve dikkatli olmalarını istiyoruz” denildi.

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