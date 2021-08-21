Düzce Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Son günlerde yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerinin ardından ortaya çıkan dolandırıcılara karşı Düzce Belediyesi uyarı yayınladı. Uyarıda Düzce Belediyesi adına afetzedeler için yardım talep edilmediği belirtilerek art niyetli kişilere karşı dikkatli olunması istendi.

Türkiye’nin birçok bölgesinde son aylarda peş peşe yaşanan felaketlerin ardından vatandaşların milli ve manevi duygularını kullanarak yardım toplanması adı altında Düzce’de dolandırıcılık olaylarının yaşanmasının ardından Düzce Belediyesi harekete geçti. Belediye yetkilileri Düzce Belediyesi’nin adının kullanılarak afetzedelere yardım toplandığı şeklinde dolandırıcılık olayının gerçekleşmesi üzerine vatandaşların dikkatli olması istenen duyuru yayınlandı. Yapılan açıklamada; “Ülkemiz genelinde meydana gelen yangın ve sel felaketleri nedeniyle art niyetli kişiler tarafından kurumumuz adına yardım toplandığı bilgisine ulaşılmıştır. Çeşitli fabrika, şirket ve iş yerlerinden Düzce Belediyesi adına afetzedeler için yardım talebimiz bulunmamaktadır. Düzce Belediyesi’nin adını kullanarak yardım toplayan kişi veya kişilere vatandaşlarımızın itibar etmemesini kamuoyuna önemle duyururuz” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların art niyetli kişilere karşı dikkatli olunması istenen uyarı mesajında ayrıca şüphelilerin 112 acil çağrı merkezine ve en yakın polis ekiplerine haber verilmesi de istendi.