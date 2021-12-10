Düzce Belediyesinden altın bilezik

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları koordinatörlüğü tarafından dönem başında açılacak kurslar öncesinde sergi açıldı. Kurslarda yapılacak çalışmaların ön bilgilendirmesi için açılan sergi Mehter takımının konseri ile başladı.

Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü Meslek Kursları Koordinatörlüğü tarafından Düzcelilere mesleki ve hobi olarak becerilerini geliştirmek ve bilgiler vermek amacıyla açılan kurslar öncesinde ürünler Düzce Millet Bahçesi’nde görücüye çıktı. Kurslarda yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi vermek amacıyla açılan sergiyi Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, daire müdürleri, ilgiler ve vatandaşlar katıldı.

Sergi Düzce Belediyesi Mehter takımının konseri ile başladı. Mehter takımın çaldığı marşlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Ardından sergide yer alan kurslara ait çalışmaların bulunduğu stantları katılanlar büyük ilgi ile gezdi.

BELMEK Kursları hakkında bilgiler veren BELMEK koordinatörü İlknur Bahar, “Yeni döneme merhaba kursları olarak nitelendirebiliriz. Düzce’nin 8 noktasında 45 branşta kurslarımız var. Kurslarımızın birçoğunu açtık. Kademe kademe de açmaya devam ediyoruz. Değişik branşlarda vatandaşların kurs açılması taleplerini de değerlendiriyoruz. Kurslarımız Aile Yaşam Merkezinde, Bahçeşehir bölgesinde, Konuralp’te, Gençlik Merkezinde, ana binamızda ve El Sanatları Merkezimizde kurslarımız var. 14 yaş üzeri bütün vatandaşlarımız kurslarımıza katılabilirler. Kurslarımızı vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bittikçe yeni baştan açıyoruz” dedi.

Gün boyu açık kalan sergide resim, ev tekstili, tel kırma, iğne oyası, çini, seramik, geleneksel el sanatları, örgü, pastacılık, rölyef branşlarında geçmiş yıllarda kurslara katılan kursiyerlerin eserleri yer alıyor.