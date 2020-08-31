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Düzce Belediyesi’nden 2 milyonluk yatırım

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN KENDİ ÖZ KAYNAKLARI İLE 2 MİLYON LİRAYA YAPILAN BETON SANTRALİNİN AÇILIŞI DÜZENLENEN TÖRENLE YAPILDI. AÇILIŞA DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI TUNCAY ŞAHİN, DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI CELAL KASAPOĞLU, CENGİZ TUNCER, BELTAŞ GENEL MÜDÜRÜ TURGAY ÇELİK KATILDI.

DÜZCE 31.08.2020, 13:07
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Düzce Belediyesi’nden 2 milyonluk yatırım

Düzce Belediyesi bünyesinde hizmet veren BELTAŞ firmasına ait yeni Beton Santralinin açılışı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından yapıldı. Başkan Özlü “Beton santrali ile üretim kapasitesini 5 katına çıkarıldı” dedi.

Düzce Belediyesi tarafından kendi öz kaynakları ile 2 milyon liraya yapılan beton santralinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılışa Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Belediye Başkan yardımcıları Celal Kasapoğlu, Cengiz Tuncer, BELTAŞ Genel Müdürü Turgay Çelik katıldı.

Açılış öncesi bir açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü santralin Düzce’de inşaat yapacakların ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi. Fiyat konusunda hassa davrandıklarının altını çizen Özlü, “Düzce’yi bir şantiyeye çevireceğiz. Çünkü Düzce’nin iyi bir yapılaşmaya ihtiyacı var. Bunun için özellikle beton, taş, kilit parke ve doğal taşların üretimine büyük önem veriyoruz. Beton üretim kapasitemizi 5 katına çıkarttık. Önceden bir pompamız vardı şu anda ise 3 pompamız var. Önceden 2 mikserimiz vardı şimdi 12 mikserimiz var. Önümüzdeki günlerde inşallah bu şantiye tam kapasiteyle çalışacak. Düzce’de özel sektöründe, inşaat yapmak isteyen müteahhitlerimizin de ve vatandaşlarımızın da beton ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileceğiz. Fiyatlar noktasında hassasız. Düzce’deki inşaat maliyetlerini aşağıya çekecek olan bir fiyat politikası izliyoruz. Düzce BELTAŞ bu fiyat politikasıyla Düzce’deki beton fiyatlarını dengelemede ciddi bir rol üstlenecek. Yeni şantiyemizin maliyeti yaklaşık 2 milyon lira civarında bir yatırım. Bu yatırımı kendi öz kaynaklarımızla, kendi imkanlarımızla ve kendi kullandığımız kredilerle yapıyoruz. Keza aldığımız mikserler ve pompalarda yine Düzce BELTAŞ firması Düzce Belediyesi’nden herhangi bir destek almadan kendi imkanlarıyla bu yatırımları gerçekleştiriyor. Düzce’mize hayırlı olsun. Düzce’mizde yapılacak çok iş var. Bütün işlerimizi programa aldık” diye konuştu.

BELTAŞ Genel Müdürü Turgay Çelik ise şantiyenin kapasitesi ile ilgili şu bilgileri verdi: “Toplam üretimimizi ortalama 5 kat artırıyoruz. 2018 yılında 2 bin 240 metreküp beton satmışız. 2019 yılında 5 bin 540 metreküp beton satmışız. Şu anda 8 ayda 31 bin metreküp beton sattık. Hedefimiz 60 bin metreküpün üzerine çıkabilmek. Şantiyede ilk etapta 2 tane beton mikserimiz vardı. 6 tane mikser aldık. 3 tane de mikser kiralayarak toplam mikser sayımızı 11’e çıkarttık. Beton pompamız yoktu. Şu anda 3 adet beton pompamız var. Biri 34, biri 36 biri de 47 metre. Yani şu anda Düzce’ye hizmet edebilecek kapasiteye ulaşmış vaziyetteyiz. Ayrıca 2 tane de gezici hem kalite kontrol aracımız hem de test aracımız bütün beton dökülen sahalarda kontrollerini yapmakta.”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin’de beton santralinin Düzce’ye ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından ise beton santralinin açılışı gerçekleştirildi.

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