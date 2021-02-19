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Düzce Belediyesi yaşlı, hasta ve bakıma muhtaçların yanında

Düzce Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadelenin gölgesinde 2020 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerle vatandaşlara dokunmayı ve farkındalık oluşturmayı sürdürdü.

DÜZCE 19.02.2021, 13:02
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Düzce Belediyesi yaşlı, hasta ve bakıma muhtaçların yanında

Düzce Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadelenin gölgesinde 2020 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerle vatandaşlara dokunmayı ve farkındalık oluşturmayı sürdürdü.

Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü, korona virüs salgınıyla mücadelenin yanı sıra yaptığı sosyal çalışmalarla 2020 yılını dolu dolu geçirdi. Pek çok ihtiyaç sahibi Düzceli vatandaşın yüzü güldü. Sosyal belediyecilik anlayışına uygun şekilde, sosyal yaşam kalitesini artırma hedefiyle hareket eden müdürlük, ev ziyaretlerinden öz bakım hizmetlerine, ev temizlik hizmetinden ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda, giyim, kırtasiyeye yardımına kadar birçok faaliyetle Düzcelilerin yanında olarak bireylerin yaşamına dokundu.

Ev temizliği ve öz bakım hizmetleri

2020 yılının başından itibaren yapılan müracaatlar ve tespitler ekseninde 580 kez ev temizliği, 541 kez de öz bakım hizmeti sunan Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri böylelikle yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç binden fazla vatandaşın yaşam kalitesini yükseltti.

Gıda destek paketi dağıtımı

Yaşam koşulları sebebiyle zor zamanlar geçiren ihtiyaç sahibi ailelere ve pandemi sebebiyle geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar da dahil olmak üzere toplamda 2308 ailenin yüzleri yapılan 2528 gıda destek paketleriyle güldü.

Sıfır ve ikinci el kıyafet desteği

Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğünün projelerinden biri olan Giysi Kumbarası’da yıl boyunca vatandaşların hizmetinde oldu. Düzce halkının kullanılabilir durumdaki kıyafetlerini bağışladıkları giysiler ile 893 vatandaşımızda yeniden hayat buldu. Ayrıca hayırsever iş insanlarının ve belediyenin katkılarıyla da Ramazan ve Kurban Bayramları başta olmak üzere gelen talepler ve yapılan tespitler sonucu toplamda 1090 vatandaşa kıyafet desteği, 746 çocuğa da kışlık giyecek desteğinde bulunuldu.

Kırtasiye desteği ve yeni doğan paketi

Eğitim - öğretim yılındaki ihtiyaçları karşılamak adına 205 aileye toplamda 413 adet kırtasiye çeki dağıtımı yapılırken, yeni doğum yapan annelere hediye edilmek üzere başlatılan proje kapsamında ise 258 aileye ‘Yeni Doğan Paketi’ hediye edildi.

Günde iki öğün sıcak yemek

Sosyal dayanışmayı arttırmak ve yoksullukla mücadele çerçevesinde hizmetlerini sürdüren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, tamamen temiz ve hijyenik bir ortamda hazırlanan üç çeşit sıcak yemeği ihtiyaç sahibi hasta ve yaşlılar başta olmak üzere imkanı olmayan vatandaşların sofralarına günde iki öğün; öğlen ve akşam saatlerinde olacak şekilde ulaştırıyor.

İnsani yardım çalışmaları

Mevcut çalışmalarının yanı sıra dini ve önemli günlere yönelik faaliyetlerde yürüten Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Elazığ depreminde zarar görenler için 2 tır, İdlib için ise 1 tır insani yardım malzemesi gönderilmesinde başrolü oynadı.

Müdürlük, özellikle pandeminin başladığı süreçten itibaren Düzceli vatandaşları tek tek arayarak ihtiyaçlarını tespit etme noktasında alt yapı oluşturmasının akabinde, pandeminin yoğunluk gösterdiği 2020 yılının son çeyreğinde 56 mahalle de 1 milyon 200 bin maskenin kapı kapı dağıtımını sağlayarak büyük bir özveri örneği gösterdi.
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