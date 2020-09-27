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Düzce Belediyesi ulaşım araçları tek noktada toplanacak

DÜZCE BELEDİYESİ BÜNYESİNDE KURULAN DÜZCE ULAŞIM AŞ İÇİN AKINLAR MAHALLESİ’NDE GARAJ YAPIMINA BAŞLANDI. BİNANIN KISA SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLANIP, TÜM ARAÇLARA HİZMET VERMESİ BEKLENİYOR.

DÜZCE 27.09.2020, 16:32
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Düzce Belediyesi ulaşım araçları tek noktada toplanacak

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi bünyesinde kurulan Düzce Ulaşım AŞ için Akınlar Mahallesi’nde Garaj yapımına başlandı. Binanın kısa süre içerisinde tamamlanıp, tüm araçlara hizmet vermesi bekleniyor.

Düzce Belediyesi ulaşımda yeni dönemi başlattı. 114 yeni araç Düzce sokaklarında yolcuların hizmetine sunulurken, araçların bekleme ve garajları konusunda da yeni yer yapım çalışmasına başlandı. Akınlar Mahallesi’nde Kamyoncular Kooperatifinin karşısında ki alanda yapımına başlanan garaj ve hizmet binasını Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve beraberindeki heyet yerinde inceledi. Şehir içi ulaşım sisteminde yapılan devrim gibi yeniliğe donanımlı hizmet alanları ile daha güzel olacağını belirten Başkan Özlü, “ Yeni binamızın yapım çalışmasına başladık. Kısa süre içerisinde tamamlayarak tüm araçlarımızın bekleme yeri olacak. Garaj içerisinde araç yıkama alanlarınıda yapacağız” dedi.

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