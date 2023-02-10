Düzce Belediyesi tuvalet ve lavabo üretimine geçti

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tuvalet ve lavabo üretimine başlandı. 10 çift tuvalet kısa sürede tamamlanarak deprem bölgesine gönderilecek.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından yaraların sarılması için tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de seferberlik ilan edildi. Bölgedeki ihtiyaçların giderilmesi için ilk dakikadan itibaren harekete geçen Düzce Belediyesi bir ihtiyacı daha gidermek için çalışmalara başladı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatıyla bölgenin öncelikli ihtiyaçlarından olan lavabo ve tuvaletlerin üretimine başlandı.

Lavabo ve tuvaletlerin üretimi için doğrama, birleştirme, boyama, kapı montajı ve elektrik aksamlarının bağlanması için 12 kişiden oluşan 5 ayrı ekip oluşturuldu. Kadın ve erkek olmak üzere 10 çift (20 adet) lavabo ve tuvalet üretimi hızla devam ediyor.

Tamamlayana kadar uyku yok

İlk etap lavabo ve tuvaletlerin gönderime hazır hale gelene kadar gece gündüz çalışacaklarını kaydeden Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Barış Bayrak; "Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü’nün talimatlarıyla bölgenin en büyük ihtiyaçlarından biri olan tuvalet ve lavabolar için üretime başladık. Kendi öz kaynaklarımız ile sıfırdan üretim yapıyoruz. Şuanda arkadaşlarımız zamanla yarışarak çalışıyor. Oradaki kardeşlerimizin durumunu en iyi anlayan illerden biriyiz. İnşallah bir nebze olsun yaralarını sarmaya yardımcı oluruz" ifadelerini kullandı.