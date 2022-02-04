Düzce Belediyesi terminalde temizlik yaptı

Her gün yüzlerce yolcuya ev sahipliği yapan Düzce Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali yoğun kar yağışının ardından deterjanlı ve tazyikli suyla yıkanarak temizlendi.

Düzce Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından Şehirlerarası Otobüs Terminalinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Şehirlerarası, şehir içi ilçe ve köylere gidecek yolculara ev sahipliği yapan terminal hijyenik bir ortam sağlanması amacıyla deterjanlı ve tazyikli suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen program dahilinde haftanın belirli günlerinde yolcu ve trafik akışını da göz önünde bulundurarak temizlik çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, etrafa atılan çöpleri toplanmanın yanı sıra yolları da süpürme araçlarıyla temizledi.

Temizlik çalışmasında yolcuların ve işletmelerin ortak kullanım alanları, oturma bankları ve yerler temizlenirken, yolcu ve otobüslerin kullandığı bölgeler ise deterjanlı ve tazyikli suyla yıkandı.

Düzce Belediyesi, terminalde periyodik olarak detaylı temizlik çalışmaları yapmayı sürdürecek.