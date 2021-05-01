Düzce Belediyesi temiz yaz için harekete geçti

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, koronavirüs pandemisi kapsamında 17 gün sürecek tam kapanma süresince yaz aylarına yönelik hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda il merkezinde bulunan cadde, bulvar ve mahallelerde ilaçlama yaparak Düzcelilerin yaz aylarını rahat ve sorunsuz geçirmesi için çalışma yapacak.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mücavir alanlar içerisinde yer alan 16 Cadde, 5 Mahalle ve 3 Bulvarda ahır, foseptik, jit alan ve kanalizasyonların ilaçlanma çalışmalarına başladı. Ekipler, bu kapsamda kısıtlama sürecini en iyi şekilde değerlendirerek, vatandaşların yaz aylarında sıkıntı yaşamaması için ilaçlama planlamasını tamamladı. Yapılan planlamaya göre üç ekip halinde çalışmalarını yürütecek olan müdürlük, Kazukoğlu, Kuyumcu Hacı Ali, Yahyalar, Sallar ve Nalbanoğlu Mahallelerinde ahır, foseptik ve Jit alan ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirecek. İstanbul Caddesi başta olmak üzere Şehit Ramazan Gel, Bolu, Gazhane, Rıhtım, Mimar Sinan, Rasim Betir, Nezih Tütüncüpoğlu, Mehmet akif, Mansur Bayram, Süleyman Kuyumcu, Ruhi Kurnaz, Hürriyer, Servet Bucurgat, Aydınpınar Caddeleri ile Ela Bahriye Oral, Atatürk ve Kuyumcuzade Bulvarlarında kanalizasyon ilaçlamalarını yapacak.

Veteriner İşleri Müdürlüğü, kısıtlama sürecinde 16 Cadde, 5 Mahalle ve 3 Bulvara yönelik gerçekleştireceği ilaçlama çalışmalarının devamında şehrin kalan bölgelerine yönelikte planlama yaparak ilaçlamalara devam edecek.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilaçlama çalışmalarının yanı sıra bakımevinin rutin çalışmaları ve sokak hayvanlarının yemleme çalışmalarının da devamlılığını sağlamayı sürdürecek.