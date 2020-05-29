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Düzce Belediyesi sanayicileri 41 bin maske dağıttı

DÜNYAYI VE TÜRKİYE’Yİ ETKİSİ ALTINA ALAN BİNLERCE İNSANIN HAYATINI KAYBETMESİNE NEDEN OLAN KORONA VİRÜS SALGINI DOLAYISIYLA ÇALIŞMALARA BAŞLAYAN DÜZCE BELEDİYESİ ÜRETTİĞİ MASKELERİ DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYELERİNE YAPILAN TÖRENLE DAĞITTI. ÜRETİM YAPAN SANAYİCİLERE MASKE DAĞITIMI YAPILDI

Düzce Belediyesi sanayicileri 41 bin maske dağıttı

DÜNYAYI VE TÜRKİYE’Yİ ETKİSİ ALTINA ALAN BİNLERCE İNSANIN HAYATINI KAYBETMESİNE NEDEN OLAN KORONA VİRÜS SALGINI DOLAYISIYLA ÇALIŞMALARA BAŞLAYAN DÜZCE BELEDİYESİ ÜRETTİĞİ MASKELERİ DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYELERİNE YAPILAN TÖRENLE DAĞITTI. ÜRETİM YAPAN SANAYİCİLERE MASKE DAĞITIMI YAPILDI

29 Mayıs 2020 Cuma 18:14
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Düzce Belediyesi sanayicileri 41 bin maske dağıttı

DÜZCE (İHA) – Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla çalışmalara başlayan Düzce Belediyesi ürettiği maskeleri Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yapılan törenle dağıttı. Üretim yapan sanayicilere maske dağıtımı yapıldı.

Dünya da ve Türkiye’de etkili olan korona virüs salgını dolayısıyla kollarını sıvayan ve maske üretimi yapan Düzce Belediyesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan işbirliği çerçevesinde sanayici oda üyelerine 41 bin maske dağıttı. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan maske dağıtımına Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı üretim yapan sanayiciler ile Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin katıldı. Yapılan maske dağıtımında 41 bin maske sanayicilere dağıtılırken 61 bin maske dağıtımı daha yapılacak.

Maske dağıtımında konuşan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Bütün firmalarımıza maske dağıtılacak. İsteyen firmalarımızda maskelerini Kültür Müdürlüğümüzden temin edebilirler. Amacımız, pandemi sürecinde çalışan, üreten insanlarımızla birlikte vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılayarak korona virüsten korunmalarına yardımcı olmaktır” ifadelerinde bulundu.

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