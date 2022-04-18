Düzce Belediyesi Park bahçeler ilk çeyreği dolu dolu geçirdi

Düzce Belediyesi 2022 yılının ilk üç ayında park ve yeşil alanlarda yaptığı çalışmalarla hem şehre estetik kazandırdı hem de vatandaşların kent mobilyalarını güven içinde kullanmalarını sağladı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yılın ilk 3 ayında yaptıkları faaliyet ve çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Kış aylarını da "dur-durak" bilmeden çalışarak geçiren Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipleri 2022 yılının ilk üç ayında toplam 45 adet ağaç dikim çalışması yaparken, 16 Bin 744 adet Çalı dikimi gerçekleştirdi. Ayrıca Düzce merkez ve D-100 karayolu başta olmak üzere 3 Bin 50 adet gül dikildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan gelen taleplerle tehlike arz eden ağaçları ve yapılan rutin kontrollerde kuruyan ağaçları kaldırdı. Öte yandan 2022 yılının ilk 3 ayında Düzce şehir merkezi ve genelinde toplam 3 Bin 922 adet ağaç budama, 5 Bin 533 metrekare çalı budaması ve 57 Bin 768 adet gül budaması işlemi gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ayrıca Ocak-Mart ayları içerisinde park ve yeşil alan bakım çalışmaları çerçevesinde 30 Bin 755 metrekare yabani ot temizliği, Bin 232 adet ağaç dip çapa, 35 Bin 544 adet gül dip çapa, 154 adet herekleme, Bin 980 metrekare dikenlik alan temizliği çalışması yaptı.

Çocuklar unutulmadı

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çocukların en çok vakit geçirdiği alanlardan olan parklardaki oyun gruplarının da bakım ve onarımı ile yenilemesini gerçekleştirdi. Ekipler 3 ay içinde 4 takım oyun grubu montajı, 5 adet oyun grubu ekipman montajı, 56 adet oyun grubu ekipman tamiratı yaparak Düzce’de bulunan tüm parklarda çocukların zarar görebileceği her türlü kırılan veya kopan parçaların tamir ve yeni montajları düzenli olarak takip edip tamiratlarını yaptı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yetişkinlerin spor yapması için de 4 takım 6’lı spor aleti montajı, 86 adet spor aleti ekipman tamiratı yaptığını belirterek parklardaki aletlerinin sürekli kontrol edildiğini ve bozulan aksamların değiştirildiğini kaydetti.

Düzce şehir merkezi ve genelinde Ocak-Mart ayları boyunca 28 adet bank montajı ve 39 adet bank tamiratı ile 131 adet çöp kovası montajı ve 14 adet çöp kovası tamiratının yapıldığını kaydeden Park ve Bahçeler Müdürlüğü parklardaki sert zeminleri de kazıyarak parkların daha estetik bir görünüşe kavuşmasını sağladı.

Tarımsal kalkınma merkezi projesi sürüyor

Düzce Tarımsal Kalkınma Merkezi projesi dahilinde tıbbi aromatik bitki projesinin de yürütücülerinden olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 250 metrekare sera yapımı tamamlayarak Bin 993 adet kekik, 3 Bin 217 adet biberiye ve 3 Bin 508 adet adaçayının araziye dikimi yaparak bakımlarına devam ettiğini açıkladı.