Düzce Belediyesi moloz atıkları toplanıyor
DÜZCE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, ÇEVRE VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN MOLOZ VE TADİLAT ATIKLARININ BİLGİ VERİLMESİ HALİNDE TOPLAYARAK UYGUN GÖRÜLEN YERLERE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DÖKÜYOR.
Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan moloz ve tadilat atıklarının bilgi verilmesi halinde toplayarak uygun görülen yerlere güvenli bir şekilde döküyor.
Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşların moloz ve tadilat atıklarının toplanmasına yönelik taleplerine anında cevap veriyor. Düzensiz bir şekilde dökülen atıkların oluşturduğu çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek isteyen ekipler, 153 Beyaz Masa üzerinden yapılan her bilgilendirmeyi değerlendiriyor. 2020 yılı Gelir Tarifesinde belirlenen ücretin yatırılması halinde ekipler, belirlenen program dahilinde moloz ve tadilat atıklarını toplarken vatandaşların da bu atıkların kaldırılması için yüklenici firmalarından talepte bulunması gerektiğini vurguladı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü, atıkların gelişigüzel çöp konteynerleri çevresine, yol ve kaldırımlara çıkarılmaması ve çuvallanarak belediye ihbar hattına bilgi verilmesini belirterek, çevreye zarar verecek şekilde dökülen atıklardan dolayı araç sahiplerine ağır cezalar geleceğinin uyarısını yaptı.
Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü, bahçe atıkları ve eski eşyaları ücretsiz olarak toplayarak yol kenarlarında yer işgal etmesi ve görüntü kirliliğinin de önüne geçmek istiyor. Vatandaşların Belediye 153 Beyaz Masa İhbar Hattına bilgi vermeleri halinde ekipler, ücretsiz bir şekilde atıkları topluyor.
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