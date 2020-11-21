Düzce Belediyesi Meclis üyeleri çocuklar için destek verdi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlünün talimatı ile başlatılan ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Çocuklar üşümesin” yardım kampanyasına Düzce Belediyesi Meclis üyeleri de destek verdi.

Düzce’de çocuklar üşümesin adı altında bot, mont, atkı, bere ve eldiven kampanyası başlatıldı. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde devam eden kampanyaya Düzceli hayırseverlerin yanı sıra bir çok şehirde de destek verildi. Kampanya kapsamında ilk etap çocuklara dağıtım gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi Meclis üyeleri de Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün başlattığı projeye destek vermek ve incelemelerde bulunmak üzere müdürlük ziyareti gerçekleştirdi. Meclis üyelerinin kendi aralarında topladığı bağışı Sosyal Yardım İşleri Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Gümüş’e vererek çocuklara destek verdi.