Düzce Belediyesi mali bütçesi 1 milyar 200 milyon

Düzce Belediye Meclisi, Kasım ayı 3. birleşimi için başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında toplandı. İki gündem maddesinin görüşüldüğü birleşimde Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen 2023 yılı belediye bütçesi ile 2023 yılı gelir-ücret tarifesi meclise sunuldu.

Düzce Belediye Meclisi Kasım ayı meclis toplantıları 3. birleşim ile sona erdi. Birleşimde Düzce Belediyesinin 2023 yılı mali bütçesi ve gelir-gider denk bütçesi 1 milyar 200 milyon TL olarak onaylandı.

Düzce Belediyesi 2023 yılı bütçe görüşmelerinde, ayrıca, yurtiçinde meydana gelebilecek deprem, sel, yangın gibi afet ve olağanüstü hallerde, afet bölgelerine aynı ve nakdi yardımda bulunulabilmesi amacıyla 1 Milyon lira kullanması için yetki verildi.

Bütçe uygulamasına 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla başlanacak.

Meclisin bir sonraki toplantısının 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 19.00’da yapılması kararlaştırıldı.