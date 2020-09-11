Düzce Belediyesi itfaiye teşkilatını güçlendiriyor
DÜZCE BELEDİYESİ İTFAİYE TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA 657’YE TABİ ÇALIŞMAK ÜZERE 20 İTFAİYE ERİ ALIMINA İLİŞKİN İLANA ÇIKTI.
Düzce Belediyesi İtfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla 657’ye tabi çalışmak üzere 20 itfaiye eri alımına ilişkin ilana çıktı.
Düzce Belediyesi 657’te tabi şekilde çalışmak üzere bünyesine 20 adet itfaiye eri katacak. Düzce Belediyesi Resmi resmi internet sitesi duzce.bel.tr duyurular sekmesinde yayınlanan ilanda personel alım şartları detaylı şekilde anlatıldı. KPSS P93 türünden en az 60 puan alan, Ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve dallarının birinden mezun en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi, önlisans İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programlarından birinden mezun en az C sınıfı sürücü belgesi sahibi ve diğer şartları taşıyan adaylar başvurabilecek.
Vatandaşlar personel alımına ilişkin başvuru süreci ve detaylı şartlara htps://duzce.bel.tr/8481-duzce-belediye-baskanligina-itfaiye-eri-alim-ilani linkinden ulaşabilir.
|İmsak
|05:06
|Güneş
|06:34
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:39
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:49
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Osmanlıspor
|0
|0
|8. Balıkesirspor
|0
|0
|9. Bandırmaspor
|0
|0
|10. Boluspor
|0
|0
|11. Bursaspor
|0
|0
|12. Eskişehirspor
|0
|0
|13. Giresunspor
|0
|0
|14. Menemen Belediyespor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0