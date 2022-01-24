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Düzce Belediyesi iki günde 500 kilometre yol açtı

İstanbul ve Ankara gibi iki büyük anakent şehrin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Düzce, 3 gündür karla mücadelesini ara vermeden sürdürüyor. 24 saat esasına göre çalışan Düzce Belediyesi ekipleri iş makineleri 500 kilometre yol açtı.

DÜZCE 24.01.2022, 16:21
Düzce Belediyesi iki günde 500 kilometre yol açtı

İstanbul ve Ankara gibi iki büyük anakent şehrin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Düzce, 3 gündür karla mücadelesini ara vermeden sürdürüyor. 24 saat esasına göre çalışan Düzce Belediyesi ekipleri iş makineleri 500 kilometre yol açtı.

Düzce Belediyesi, yoğun kar yağışının etkilerini azaltmak için tam kadro sahada çalışıyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün yakından takip ettiği ve organize ettiği ekipler, yolların açılmasından tuzlanmasına, kaldırımların kardan temizlenmesinden zorda kalan vatandaşlara ve sokak hayvanlarına belediyenin şefkat elinin uzatılmasına kadar birçok alanda çalışmalarını canla başla devam ediyorlar.

Yollar defalarca açılmak zorunda kalındı

Kar yağışının başlamasıyla birlikte öncelik olarak ana arterleri açmak için tüm araçlarını sahaya süren Düzce Belediyesi, 2 gün içinde 500 kilometre yolun açılmasını sağladı. Kar yağışının durmaması ve açılan yolları yeniden kapatmasından dolayı yolları defalarca açmak zorunda kalan iş makineleri, daha sonra tuzlama çalışmalarına başlıyor. Düzce Belediyesi kar yağışı dolayısıyla TEM ve D-100 Bolu Dağı Tünelinin kapanmasıyla birlikte harekete geçerek zor durumda olan vatandaşlara yardım elini uzattı. İlk olarak TEM Gölyaka mevkiinde zincirleme trafik kazasında yolda kalan vatandaşları terminale Ulaşım A.Ş. araçları ile taşıyan Düzce Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı çorba, çay ve kek ikramında bulundu. Sosyal Yardım İşleri, sahada gece gündüz çalışan ekipleri de unutmayarak çorba ve çay servisinde bulundu.

Hasta olan veya hastaneye gidecek vatandaşların sokaklarına öncelik veren ekipler, ana arterlerden sonra bu sokaklara da girerek yolları açıyor. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de can dostları unutmayarak şehrin belirli noktalarına yem ve mama bırakmaya devam ediyor.

Şehrin dört bir yanında çalışıyoruz

Hız kesmeyen kar yağışına hız kesmeden çalışma ile karşılık veren Düzce Belediyesi, onlarca personel ve araçla çalışmalarını sürdürüyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ana arterlere öncelik verdiklerini ardından ara sokaklara gireceklerini belirterek, “Kar yağışı ülkemizi etkisi altına aldı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte hazırda bekleyen araçlarımız vakit kaybetmeden çalışmalarına başladı. Bütün birimlerimiz, vatandaşlarımız için sahada canla başla çalışıyor. Eksi derecelerde sabaha kadar uyumadan ana arterler başta olmak üzere yolları açıyoruz. Ancak kar yağışının durmaması nedeniyle açtığımız yolları yeniden açmak zorunda kalıyoruz. Trafik kazalarında ve yolda mahsur kalan vatandaşlarımızı ağırlıyoruz, ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılıyoruz. Sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için ekiplerimiz Düzce’nin dört bir yanını geziyor. Düzce Belediyesi zorlu hava şartlarından vatandaşlarımız daha az etkilenmesi için durmadan, hız kesmeden ve canla başla çalışıyor” ifadelerinde bulundu.

Tüm imkanlar seferber edildi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerinin altını çizerek, “Karla mücadelede hummalı bir çalışma yürütüyoruz. 250 kişi ile kaldırımları temizliyor, 29 iş makinesi ile yolları açıyoruz. Toplam bin 100 ton tuz ve tuz agregası kullanıyoruz. Bahçeşehir’de kurduğumuz kriz merkezine gelen tüm bilgileri değerlendiriyoruz. Mahalle muhtarlarımızla işbirliği içerisindeyiz. Onların talepleri doğrultusunda araçlarımızı önemine göre mahallelere yönlendiriyoruz. Son yılların en etkili kar yağışında Düzce Belediyesi olarak uyumadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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