Düzce Belediyesi ihbar hattı ile sorunlara hızlı müdahale

Düzce Belediyesi tarafından, vatandaşların talep, görüş ve şikayetlerini resim, görüntü ve bilgi notuyla birlikte hızlı şekilde iletebilmeleri adına hayata geçirilen Whatsapp İhbar Hattı hizmeti yoğun ilgi görüyor.

Düzce Belediyesi, ‘0533 788 8181’ numaralı WhatsApp ihbar hattı ile hizmet mesafesini en aza indirgeyerek, çalışmaların daha sağlıklı ve hızlı ilerlemesini sağlamasının yanında vatandaş memnuniyetinin de en üst seviyeye çıkarılmasını sağlıyor. Vatandaşların her türlü görüş, öneri, talep ve isteklerini Whatsapp İhbar hattı üzerinden aktarmasını sağlamaya yönelik hareket eden Düzce Belediyesi, Alo 153 Beyaz Masa Merkezinde toplanan verilerin de anlık olarak ilgili birimlere aktarılarak çözüme kavuşturulmasına katkıda bulunuyor.

Daha sağlıklı, daha hızlı ve daha iyi hizmet prensibiyle hareket ediyoruz

İhbar hattının Düzceliler tarafından benimsendiğini ve yoğun ilgi gösterildiğini dile getiren Başkan Özlü, “Düzce Belediyesi, sosyal belediyeciliğin gereksinimlerini yerine getirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanı sıra teknolojik yenilikler ışında belediyemizi yarınlara hazırlıyoruz. Daha sağlıklı, daha hızlı ve daha iyi hizmet prensibiyle hareket ediyoruz. e-belediyecilik hizmetlerimizi de bu kapsamda toplum geneline yaymak için girişim ve gelişmemizi sürdürüyoruz. WhatsApp ihbar hattımız da bu çalışmalarımızın başında geliyor. Vatandaşlarımızın da gerek talep gerek istek gerekse de şikayetlerini ihbar hattımız üzerinden bizlere ulaştırması, belediye olarak sağlıklı şekilde analizleri yapılarak hızlı şekilde geri dönüşlere imza atmamızı sağlıyor. İhbar hattına yoğun talep olduğunu görmek, bizleri de mutlu ediyor. Vatandaş odaklı hizmet anlayışımızı devam ettireceğiz” dedi.