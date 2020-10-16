Düzce Belediyesi hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor
DÜZCE BELEDİYESİ İLETİŞİM OFİSİ, BELEDİYE MÜDÜRLÜKLERİNDE SOSYAL MEDYA EKİPLERİNDE GÖREV ALAN PERSONELLERE “SOSYAL MEDYA İLETİŞİMİ EĞİTİM PROGRAMI” DÜZENLEDİ.
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İletişim Ofisi, belediye müdürlüklerinde sosyal medya ekiplerinde görev alan personellere “Sosyal Medya İletişimi Eğitim Programı” düzenledi.
Düzce Belediyesi İletişim Ofisi, belediye bünyesindeki müdürlüklerin sosyal medyanın etkin ve etkili bir şekilde kullanmalarına yönelik hizmet içi eğitim programı yaptı. Belediye Meclis salonundaki programda vatandaş ile belediye arasındaki önemli iletişim kanallarından biri olan sosyal medyanın doğru ve etkili bir şekilde kullanılması, yazı dili ve bilgi paylaşımı ile ilgili konular ele alındı. Sosyal medya stratejileri, içeriklerin ve paylaşımlarının kullanımı hakkında bilgilerin de verildiği eğitimde kullanıcının yapacağı paylaşımlarda dikkat etmesi gerekenler altı çizilerek anlatıldı. Program karşılıklı soru cevap şeklinde devam etti. Program sonunda personele Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu kitabı verildi.
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