Düzce Belediyesi halkın ihtiyaçlarına merhem oldu

Düzce Belediyesi Ramazan ayında binlerce eve misafir oldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ve sıcak yemekten iftar yemeği dağıtımına, gıda desteğinden evde bakım hizmetlerine kadar birçok hizmet vatandaşlarla buluşturuldu.

Düzce Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sıcak yemek hizmetini devam ettirerek 16 bin 500 adet sıcak yemeğin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlarken, ay boyunca 13 bin 500 adet iftar yemeğinin de sofralarla buluşmasına vesile oldu. Ekipler ayrıca, Ramazan genelinde dar gelirli ailelere yönelik 4 bin 102 adet gıda-erzak kolisi dağıtımı da gerçekleştirdi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde temizlik ve öz bakım hizmetleri gibi mevcut çalışmalarını aksatmadan devam ettirdi. Ekiplerinin özverili şekilde çalışmasıyla Ramazan ayında 60 evin top yekun temizlik hizmetlerini yerine getirirken, 46 hasta ve yaşlı vatandaşında öz bakımlarının tamamlanmasını sağladı.

Çölyak hastaları unutulmadı

ÇÖLYAK hastalarını unutmayan ve farkındalık oluşturması açısından glutensiz ürünlerden oluşan gıda kolilerini çölyak hastası 50 aileye ulaştıran ekipler, ilçelerden gelen talepleri de karşıladılar. Ayrıca, ilk iftarı yolda karşılayan vatandaşlara 300 adet kumanya paketi dağımı gerçekleştirdi.

Bahçeşehir bölgesinde bin 500 gencin katılımıyla Gençlik İftarı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramın da ise 3 bin kişilik çocuk iftarına ev sahipliği yapan Düzce Belediyesi, bayram öncesinde ise bin 500 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı hediye ederek Ramazan ayını dolu dolu geçirdi.