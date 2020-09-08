Düzce Belediyesi ekipleri yolları ve kaldırımları yıkadı
DÜZCE BELEDİYESİ COVİD-19 SALGINDA YAŞANAN ARTIŞ VE YENİ NORMAL HAYATIN SEKTEYE UĞRAMAMASI AÇISINDAN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. “HİJYEN HER YERDE” ANLAYIŞI İLE SÜRDÜRÜLEN TEMİZLİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA GÜNÜN HER SAATİ CADDE, SOKAK VE KALDIRIMLAR YIKANIYOR.
Düzce Belediyesi Covid-19 salgında yaşanan artış ve yeni normal hayatın sekteye uğramaması açısından çalışmalarını sürdürüyor. “Hijyen Her Yerde” anlayışı ile sürdürülen temizlik çalışmaları kapsamında günün her saati cadde, sokak ve kaldırımlar yıkanıyor.
Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü korona virüs salgınının başladığı ilk günden bu yana yürüttüğü titiz çalışmalarına esneklik göstermeden devam ediyor. Yeni normal hayata geçiş ile birlikte vatandaşların hijyen ve temizlik konusunda dikkatli olmasının yanı sıra sosyal hayatın en yoğun olduğu cadde ve sokaklarda da temizlik için yıkama ekibi kuran Temizlik İşleri Müdürlüğü, günün her saati cadde sokaklarda yıkama işlemi yapıyor.
Kaldırım ve sokak çevrelerinde de yıkama yapan ekipler “Maske, Mesafe, Temizlik” kuralına dikkat çekerek halk sağlığının korunması konusunda herkesin sorumlu davranması konusunda bir kez daha çağrıda bulunmayı ihmal etmedi.
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