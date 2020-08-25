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Düzce Belediyesi asfaltlamaya devam ediyor
DÜZCE BELEDİYESİ YENİ AÇILAN YOL GÜZERGAHLARINDA ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
DÜZCE 25.08.2020, 10:51
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DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi yeni açılan yol güzergahlarında asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.
Düzce Belediyesi şehrin dört bir yanında asfaltlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Sancaklar Mahallesi’nde açılan ve araç sürücülerinin araçlarını muayeneye getirdiği noktada oluşan trafik sıkıntısının giderileceği düşünüldüğü Araç Muayne İstasyonunun yanında sokakta asfaltlama çalışması yapıldı. Düzce Belediyesi ekipleri il genelinde yeni açılan ve dolguları tamamlanan yollarda asfaltlama çalışmasını yaparak vatandaşların kullanımına sunacak.
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