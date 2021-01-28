Düzce Belediyesi 102 bin haneye çat kapı maske dağıttı

Düzce Belediyesi Kendi öz kaynakları ile 3 Milyon maske üretiminin ardından, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığı ile 56 mahallede 102 bin haneye ulaşılarak toplam 1 milyon 200 Bin adet maske dağıttı.

Düzce Belediyesi tarafından Korona virüs salgını ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren vatandaşların sağlığını ön planda tutarak bir dizi önlemi hayata geçirmesinin yanı sıra maske üretimi ve dağıtılması konusunda da titiz bir çalışma yürüttü. Belediye bünyesinde kurulan maske üretim atölyesinde, kendi öz kaynaklarıyla 3 milyonluk rekor maske üreten Düzce Belediyesi, 1 milyon 200 Bin adet maskeyi kapı kapı gezerek vatandaşla buluşturdu.

3 milyon maske hedefinin Aralık ayı itibariyle tamamlanmasının ardından daha ucuz maliyetli maske temin edilmesi yoluna gidildi. Düzce Belediyesi, 2020 yılı Aralık ayı içerisinde temin edilen 1 milyon 200 bin maskeyi dağıtmak için, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 35 kişilik personel ile 6 ayrı ekip oluşturuldu. Ekipler 45 günlük süre içerisinde 56 mahallede 102 Bin haneyi kapı kapı gezerek Başkan Özlü’nün selamı ile birlikte maskeleri vatandaşlara ulaştırdı.

"Önceliğimiz halkımızın sağlığı"

Vatandaş sağlığının her şeyden önce geldiğinin altını çizen Başkan Özlü; “Salgın sürecinde maske kullanımı virüsün yayılmasının önlenmesinde önemli bir yer tutuyor. Düzce Belediyesi olarak Korona Virüs pandemisinin ülkemizde görülmesinin ardından şehrimizde bir dizi önlem aldık. Maskeye ihtiyaç duyulması ile birlikte elimizi taşın altına koyduk. Kendi öz kaynaklarımızla 3 milyon maske üretimi hedefimizi de tamamladık. Ardından daha ucuz maliyetli maske temin edip vatandaşlarımıza daha hızlı bir şekilde ulaştırma hedefimizi de gerçekleştirdik. 56 mahallede 102 Bin vatandaşımıza 1 milyon 200 Bin maskeyi ulaştırdık” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, maskelerin kısa sürede ve başarılı şekilde dağıtılmasını sağladıkları için özverili çalışmalarından ötürü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve ekiplerine teşekkür etti.