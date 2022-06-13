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Düzce Belediye engelli öğrencileri sınava taşıyacak

Düzce Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek engelli vatandaşlara yönelik ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Engelli adaylar özel araçla evlerinden alınarak sınava girecekleri merkezlere götürülecek.

DÜZCE 13.06.2022, 09:27
Düzce Belediye engelli öğrencileri sınava taşıyacak

Düzce Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek engelli vatandaşlara yönelik ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Engelli adaylar özel araçla evlerinden alınarak sınava girecekleri merkezlere götürülecek.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, YKS öncesi engelli adaylarını sınav merkezlerine ulaşımlarında yardımcı olmak için çalışma başlattıklarını açıkladı. Tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlar için hazırlanan özel yapım rampası bulunan araçlarla evlerinden alınacak olan engelli üniversiteli adayları sınava girecekleri okullara ulaştırılacak.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün engelli öğrencilere yönelik başlattığı çalışmadan yararlanmak isteyenlerin 530 546 10 70 numarayı aramaları yeterli olacak.

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